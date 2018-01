Erschütternd: Babymord in Wiener Spital

Wie die Polizei am Samstag bekannt gab, befand sich die 37-Jährige am 3. Jänner mit ihrem kleinen Sohn stationär in einem Zimmer des Krankenhauses. Der Spitalsaufenthalt mit dem Kind stand nicht mit möglichen psychischen Problemen der Frau in Zusammenhang, sondern mit einer körperlichen Krankheit, so die Polizei. In den Morgenstunden dürfte sie den Buben erstickt haben, anschließend flüchtete die Österreicherin.