Grüppchenbildung! Stöger setzt auf Soziologen

Bereits bei seinen Stationen bei der Wiener Austria und beim 1. FC Köln arbeitete Stöger mit dem 67-Jährigen zusammen."Es geht darum, den Gemeinschafts- und Gruppengedanken umzusetzen und Ziele zu setzen, was wir in dieser Saison noch erreichen wollen", so der BVB-Trainer gegenüber der "Bild"-Zeitung.