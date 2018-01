Drei originelle Singvögel in der EGS Haringsee

Kernbeißer gehören nicht gerade zu den bekanntesten Singvögeln – aber mit ihren witzigen Schnäbeln und goldbraunen Köpfchen bestimmt zu den originellsten. Gleich drei solcher Exemplare sind zufälligerweise gerade Gast in der von "Vier Pfoten" geführten Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS). Sie hatten jeweils unterschiedliche Unfälle in verschiedenen Orten in Niederösterreich und das Glück, in der EGS gelandet zu sein, wo sie nun optimal versorgt werden.