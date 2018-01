Black Wings Linz revanchieren sich an den Capitals

Tabellenführer Vienna Capitals ist mit einer Niederlage ins neue Jahr gestartet! Zwei Tage nach dem 3:2-Heimsieg über die Black Wings mussten sich die Wiener am Montag in Linz allerdings erst in der Verlängerung mit 4:5 geschlagen geben. Weil auch der erste Verfolger KAC zu Hause Zagreb erst in der Overtime 3:4 unterlag, liegen die Caps weiter elf Punkte vor dem Rekordmeister aus Kärnten.