Werter Herr Präsident der Vereinigten Staaten!

Zur Nachhilfe sei dir der Film „The Day after Tomorrow“ aus 2004 empfohlen. Darin geht es um Wissenschaftler, die vergeblich vor den vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels, etwa der Abkühlung des Golfstroms, warnen – bis es zu spät ist. Es bildet sich auf der nördlichen Halbkugel ein Monster-Tiefdruckgebiet, das die USA in kürzester Zeit erst überschwemmt (Flutwelle in New York) und dann unter einem dicken Eispanzer begräbt. Der ignorante US-Präsident versucht, in der „Airforce One“ zu entkommen, überlebt aber nicht.