Brignone gewinnt Hundertstel-Krimi in Lienz

Die Top Sieben lagen nach dem ersten Durchgang innerhalb von 29 Hundertstelsekunden. Brunner hatte als Achte 0,46 Rückstand, nahm im Finale aber "das Herz in die Hand" und verbesserte sich hinter Weltmeisterin Tessa Worley (FRA) um drei Positionen. Nur 0,33 lag sie in dem von 8.000 Zuschauern am Hochstein verfolgten Rennen hinter der Siegerin.