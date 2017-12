Erstmals seit 21 Jahren kein ÖSV-Stockerlplatz

Max Franz wurde mit 0,88 Sekunden Rückstand Achter. Damit geht eine stolze Serie für den ÖSV zu Ende: Erstmals seit 1996 steht kein Österreicher in Bormio am Stockerl. Damals war Pepi Strobl beim Sieg von Luc Alphand Fünfter gewesen, so wie Reichelt am Donnerstag. Vincent Kriechmayr (28.) war bis zur vorletzten Zwischenzeit schneller unterwegs als Paris, kassierte dann durch einen schweren Fehler aber noch knapp zweieinhalb Sekunden Rückstand. Nachdem es am Vortag heftig geschneit hatte, waren die Pistenarbeiter am Vormittag intensiv beschäftigt, wodurch sich der Start des Rennens um eine Dreiviertelstunde nach hinten verschob. Die Ideallinie war jedoch durch Neuschnee praktisch nicht beeinträchtigt. "Die Piste ist in einem perfekten Zustand", lobte Paris sogar.