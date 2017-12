Wie der "Kurier" am Donnerstag berichtete, komme die Menge von 8,25 Milliarden Kubikmetern Gas fast an den Jahresgasverbrauch Österreichs heran, der sich um die neun Milliarden Kubikmeter bewege. Die Gründe für den starken Anstieg: Die Österreicher verbrauchten im vergleichsweise kalten Winter 2016/17 viel mehr Gas als in der Periode zuvor.