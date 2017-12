Einbrecher stehlen Geschenke und Dekoration

Rund 3000 Euro Schaden richteten Einbrecher in Wels an. Dort schlichen sich die bis dato Unbekannten durch die öfters unversperrte Kellertür und brachen in das Abteil eines 39-Jährigen ein. Sie stahlen Weihnachtsdekoration und machten sich davon. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.