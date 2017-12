„Ich danke allen, die meinen Sohn gerettet haben“

Polizistin hatte den richtigen Riecher

Um 20 Uhr erstattete die Mutter bei der Polizei Linz-Neue Heimat Abgängigkeitsanzeige und hatte das Glück, mit Bezirksinspektorin Franziska Höglinger eine Beamtin zu erwischen, die sofort richtig reagierte und eine Suchaktion samt Handypeilung in Gang setzte.



"Sie haben alle Hebel in Bewegung gesetzt"

"Die Frau Höglinger und ihre Kollegin in Perg, die Frau Haunschmid, die waren so super! Die haben alle Hebel in Bewegung gesetzt", lobt Mutter Hannelore H.: "Wir sind dreimal selbst an der Unfallstelle vorbeigefahren und haben den Manuel nicht gesehen gehabt."