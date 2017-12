„Weihnachtswunder“: Lenker aus Eis-Fluss gerettet

Es war ein kleines Weihnachtswunder, das sich in der Nacht auf Donnerstag im Josefstal bei Schwertberg abspielte. Ein Linzer (27) war auf dem Weg zu seiner Oma mit dem Auto in die Aist gestürzt und war mehr als sechs Stunden kopfüber in dem am Dach liegenden Wrack gefangen. Vier Feuerwehren bargen ihn gegen Mitternacht - lebend, stark unterkühlt, aber fast unversehrt!