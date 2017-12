Sozial-Wohnbau in Wien: Manager kassiert 300.000 €

Keine klaren Richtlinien bei Wohnungsvergabe

Auch bei der Vergabe der Mietwohnungen wurde der RH stutzig. Es fehle an eindeutigen Richtlinien. So schlug das IT-Programm der GESIBA zwar infrage kommende Wohnungswerber in der vorliegenden Vormerkreihenfolge vor, an diese müssen sich die Sachbearbeiter aber offenbar nicht zwingend halten: Ohne Angabe von Gründen wurden Änderungen der Liste vorgenommen - und diese nicht einmal in irgendeiner Form dokumentiert. Der RH legt der GESIBA daher nahe, interne Richtlinien für die Wohnungsvergabe auszuarbeiten und Bevorzugungen künftig nachvollziehbar zu dokumentieren.