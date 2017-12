Knalleffekt bei Salzburg: Ramalho feiert Comeback!

In Deutschland hat sich der 25-Jährige bis dato aber nicht durchsetzen können. Weder bei Leih-Verein Mainz noch zuletzt bei Topklub Leverkusen, für den er heuer nur 29 Minuten zum Einsatz kam. Weswegen der im Jänner 2015 zu Leverkusen gewechselte Verteidiger nun wieder auf Einsätze pocht, spielen soll. In Salzburg war eine Rückholaktion schon länger ein Thema. Nun wurde der Transfer fixiert, weil es Abwehrboss Paulo Miranda - Landsmann von Ramalho – zurück in die Heimat zieht.