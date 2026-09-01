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Schachtjor Donezk wird seine CL-Heimspiele in London austragen.
Wegen Russland-Krieg
Donezk trägt CL-Spiele
in legendärem Stadion aus
Mychajlo Mudryk darf wieder für den FC Chelsea spielen.
Sperre aufgehoben
Chelseas Dopingsünder darf doch wieder spielen
Oliver Glasner
Conference League
Glasner stürmt mit Crystal Palace ins Finale
Oliver Glasner will sich mit einem Titel verabschieden.
Abschied von Palace
Glasner: „Die meisten Fans wollen nur ein Selfie“
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Premier League
Crystal Palace gegen Bournemouth chancenlos
Der Jubel der Spieler von Crystal Palace
Conference League
3:1 bei Donezk! Glasner-Elf steht vor Final-Einzug
Mykhailo Mudryk
Letzte Chance CAS
Vier Jahre Doping-Sperre für Chelsea-Ass Mudryk
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FINALE: Golden Bowl ohne „Rhein Fire-Patienten“
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Startschuss in der HLA – West-Gipfel im TV-Studio!
FOLGE VON MONTAG
Philipp bringt euch heute ordentlich ins Wackeln
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Premier League
Crystal Palace gegen Bournemouth chancenlos
Der Jubel der Spieler von Crystal Palace
Conference League
3:1 bei Donezk! Glasner-Elf steht vor Final-Einzug
Mykhailo Mudryk
Letzte Chance CAS
Vier Jahre Doping-Sperre für Chelsea-Ass Mudryk
Für Oliver Glasner und sein Team war gegen Liverpool nichts zu holen. 
Tor reicht nicht aus
Glasner-Klub muss sich Liverpool geschlagen geben
ÖFB-Legionär Stefan Posch traf sehenswert für Mainz 05.
Posch-Traumtor
Glasner-Elf und Mainz 05 voll auf Halbfinal-Kurs
Mircea Lucescu: Der rumänische Trainer ist in einem kritischen Zustand.
Zustand verschlechtert
Ex-Coach Lucescu liegt im künstlichen Koma
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