Herbstliche Vollbremsung: Gewinner und Verlierer

Es ist ein ständiges Nachjustieren, bei dem seit Einführung der bundesweiten Herbstferien eine neue Konstante dazugekommen ist. Glücklich ist Zollneritsch darüber nicht, „die jetzige Situation entspricht nicht wirklich den lernpsychologischen Anforderungen“. Die gesamte Schullandschaft brauche am Semesterbeginn „ein bis zwei Wochen, bis sie richtig in Fahrt kommt“. Nach sechs Wochen ist dann schon wieder Schluss. Das ist vor allem ein Problem für Schüler, „die länger brauchen, bis sie wieder bei der Sache sind“. Es sei ja auch „einiges zu erledigen in einem Schul-Herbst“, gibt Zollneritsch zu bedenken.