5500 Delikte: Vor den Schulen hagelte es Strafen

Genau unter die Lupe nimmt Tirols Polizei die Verkehrsteilnehmer rund um die Bildungseinrichtungen im Land in den ersten Wochen nach Schulbeginn. Eine Bilanz nach rund einem Monat fällt zumindest in Hinblick auf die Unfälle durchwegs positiv aus. Zahlreiche Strafen wurden aber dennoch verteilt.