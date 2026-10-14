Ein Sommer, in dem ganz Europa in Flammen stand

So wurden in der französischen Provence und der Côte d’Azur heuer rund 70.000 Hektar Wald von Bränden zerstört, in Frankreich insgesamt über 100.000 Hektar. Auch in der Nähe von besiedeltem Gebiet – zeitweise mussten über 200.000 Menschen ihre Häuser verlassen, es gab sogar Todesopfer. Auch in Spanien, das mit über 300.000 Hektar vernichteter Fläche trauriger Spitzenreiter ist. Selbst in Belgien brannten über 3000 Hektar Wald. Da ist es kein Wunder, dass der Ausschuss der Regionen (AdR) einen eigenen Sitzungspunkt der Problematik widmete.