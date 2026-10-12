Crash auf Inntalautobahn fordert zwei Verletzte

Viel Geduld brauchten Tirols Pkw-Pendler zu Wochenbeginn im Frühverkehr. Grund dafür war ein Unfall auf der Inntalautobahn bei Kolsass im Bezirk Innsbruck-Land. Der Crash, in den vier Fahrzeuge involviert waren, forderte zwei Verletzte.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um 7.15 Uhr. Ort des Geschehens war die Inntalautobahn A12 auf Höhe des Gemeindegebietes von Kolsass. „Im dortigen Baustellenberich kam es in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem Auffahrunfall, in den vier Pkw involviert waren“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.
Fahrzeuge beschädigt
Bei dem Crash wurden zwei Lenker im Alter von 17 und 27 Jahren „unbestimmten Grades“ verletzt. Die Rettung lieferte die Verletzten in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz ein. „Alle vier Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt“, heißt es abschließend.
Folge des Unfalles mitten im Frühverkehr war ein Stau.
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