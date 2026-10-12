Crash auf Inntalautobahn fordert zwei Verletzte

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um 7.15 Uhr. Ort des Geschehens war die Inntalautobahn A12 auf Höhe des Gemeindegebietes von Kolsass. „Im dortigen Baustellenberich kam es in Fahrtrichtung Innsbruck zu einem Auffahrunfall, in den vier Pkw involviert waren“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.