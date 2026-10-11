Irre Flucht auf A12: Lenker stürzt von Garagendach

Trotz Polizeialarm gab Lenker weiter Gas

Dort waren die heimischen Polizisten bereits alarmiert. Eine Streife der Polizeiinspektion Kufstein konnte den Wagen ausfindig machen. Doch anstatt anzuhalten, setzte der Lenker seine Flucht auf der Inntalautobahn in Richtung Westen fort. „Bei Angath wendete er plötzlich und fuhr wieder in Richtung Kufstein zurück“, heißt es seitens der Exekutive.