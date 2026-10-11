Irre Flucht auf A12: Lenker stürzt von Garagendach

Ein 39-jähriger Kroate lieferte sich in den frühen Morgenstunden eine spektakuläre Flucht vor der Polizei. Von Deutschland kommend raste er über die Tiroler Inntalautobahn, wendete und versuchte sogar, zum Geisterfahrer zu werden. In Kufstein endete die Verfolgungsjagd schließlich mit einem folgenschweren Sturz.
Was als missachtete Polizeikontrolle auf der deutschen A93 bei Rosenheim begann, entwickelte sich am Sonntag zu einer gefährlichen Verfolgungsjagd über die Grenze nach Tirol. Ein 39-jähriger, in Österreich wohnhafter Kroate ignorierte die Anhalteversuche einer deutschen Polizeistreife und raste mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Kufstein davon.
Trotz Polizeialarm gab Lenker weiter Gas
Dort waren die heimischen Polizisten bereits alarmiert. Eine Streife der Polizeiinspektion Kufstein konnte den Wagen ausfindig machen. Doch anstatt anzuhalten, setzte der Lenker seine Flucht auf der Inntalautobahn in Richtung Westen fort. „Bei Angath wendete er plötzlich und fuhr wieder in Richtung Kufstein zurück“, heißt es seitens der Exekutive.
Beinahe als Geisterfahrer unterwegs
In Kirchbichl verließ der Flüchtende die Autobahn. Wenig später versuchte er, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung wieder auf die A12 aufzufahren. Die eingesetzten Polizisten konnten die drohende Geisterfahrt jedoch verhindern. Der 39-Jährige gab noch immer nicht auf und setzte seine Flucht in Richtung Kufstein fort.
Auf Höhe der Festungsstadt verließ er schließlich die Autobahn und fuhr ins Stadtgebiet. Dort blieb sein Wagen auf einem Feld stecken. Doch auch jetzt dachte der Mann offenbar nicht daran, sich der Polizei zu stellen: Er setzte seine Flucht zu Fuß fort.
Flucht endete mit Verletzungen
Dabei kam es zum folgenschweren Zwischenfall. Der 39-Jährige stürzte von einem Garagendach auf eine darunterliegende Wiese und zog sich Verletzungen am Oberkörper sowie am Kopf zu. „Er wurde anschließend ins Krankenhaus Kufstein gebracht“, so die Ermittler.
Mehrere Anzeigen blühen
Warum sich der Kroate der polizeilichen Kontrolle entziehen wollte, ist derzeit noch unklar. Nach Abschluss der Ermittlungen wird er wegen strafrechtlicher Delikte bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie wegen der Verkehrsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Kufstein angezeigt.
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