Radfahrerin (71) bei Sturz schwer am Kopf verletzt

Fataler Unfall Samstagabend im Tiroler Unterland: Eine 71-jährige Frau kam in Kundl mit ihrem Fahrrad zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Zuvor war die Seniorin von einem Traktor überholt worden. Zu einer Berührung war es aber nicht gekommen.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 19 Uhr. Die 71-jährige Einheimische fuhr laut Polizei mit ihrem Fahrrad auf der Dr. Hans-Bachmann-Straße in Kundl, als sie von einem Traktor überholt wurde.
Obwohl es zu keiner Berührung kam, verlor die Seniorin die Kontrolle und stürzte. Dabei erlitt die Frau eine schwere Verletzung am Kopf, hieß es.
Mit Rettung ins Krankenhaus
Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte wurde die 71-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert.
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