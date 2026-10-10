Maria Kalesnikava feiert Rückkehr auf die Bühne

Als Zeichen der Solidarisierung mit der Musikerin, die zur Ikone der Freiheitsbewegung wurde, verlieh die Grazer Kunstuni ihr vor zwei Jahren das Ehrendoktorat – damals saß sie noch im Gefängnis, nur ihre Flöte war bei der Verleihung in Graz. Und eben diese Flöte konnte sie nun beim musikprotokoll im steirischen herbst endlich wieder erklingen lassen. „Für mich ist das nicht einfach eine Rückkehr in mein altes Leben. Für mich ist das eine Rückkehr in eine Zukunft, die noch vor Kurzem unmöglich schien“, erklärte sie.