Die „Krone“ lädt Sie in die Welt der Wunder ein

Am 17. April ist der „Krone“-Lesertag

Familien aufgepasst! Am 17.4. ab 14 Uhr gibt es für Krone-Leser kostenfreien Eintritt zu „World of Mysteries“. Tauchen Sie ein in eine spektakuläre Reise zu den größten Rätseln der Antike: von den Pyramiden von Gizeh über die Hochkulturen der Maya und Inka bis zu den geheimnisvollen Nazca-Linien. Die ersten 500 Krone-Leser erhalten eine kostenlose Freikarte bei Ticketkäufen im Webshop! Gültig nur am 17. April 2026 für folgende Ticketarten: „Vollpreis (13+)“ und „Ermäßigt (Kinder 4-12, Senioren ab 65 Jahren Personen mit Behinderung)“ ohne Add-Ons.