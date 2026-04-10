Die „Krone“ lädt Sie in die Welt der Wunder ein

Die neue interaktive Ausstellung World of Mysteries ist seit dem 13. Februar im Immersium Wien zu sehen und entführt die Besucher auf eine Weltreise zu den großen historischen Stätten und deren Geheimnissen. Die „Krone“ macht es nun möglich und schickt 500 Leser zu der immersiven Ausstellung im Immersium Wien.
Im Mittelpunkt steht eine Reise zu historischen Stätten und ungelösten Geheimnissen. Die multimedial gestaltete Ausstellung zeigt monumentale Bauwerke vergangener Kulturen und legt den Fokus auf Mythen, deren Ursprung bis heute Rätsel aufgibt.
Expedition durch vergangene Kulturen
Die immersive Hauptshow führt durch Bauwerke und Orte, die seit Jahrhunderten faszinieren. Projektionen, Klangräume und reale Kulissen lassen alte Zivilisationen plastisch hervortreten und öffnen den Blick auf ihre Bedeutung. Neben der zentralen Inszenierung bietet die Schau weitere Ebenen: Ein 5D-Motion-Ride zu Atlantis, virtuelle Nachbildungen historischer Anlagen und ein Flug über geheimnisvolle Regionen der Erde ergänzen die Ausstellung.
Am 17. April ist der „Krone“-Lesertag
Familien aufgepasst! Am 17.4. ab 14 Uhr gibt es für Krone-Leser kostenfreien Eintritt zu „World of Mysteries“. Tauchen Sie ein in eine spektakuläre Reise zu den größten Rätseln der Antike: von den Pyramiden von Gizeh über die Hochkulturen der Maya und Inka bis zu den geheimnisvollen Nazca-Linien. Die ersten 500 Krone-Leser erhalten eine kostenlose Freikarte bei Ticketkäufen im Webshop! Gültig nur am 17. April 2026 für folgende Ticketarten: „Vollpreis (13+)“ und „Ermäßigt (Kinder 4-12, Senioren ab 65 Jahren Personen mit Behinderung)“ ohne Add-Ons.
Geben Sie im Zahlungsprozess einfach den Code KRONE26 ein und erleben Sie die Geheimnisse hinter den größten Rätseln der Menschheit. HIER können Sie sich Ihr gratis Ticket abholen.