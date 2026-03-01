Krieg statt Kulm: Skispringer sitzt in Dubai fest

Was als Anreise zum Weltcup gedacht war, wurde für Ren Nikaido zur echten Odyssee. Der japanische Skispringer sitzt auf dem Weg nach Österreich zum Skifliegen am Kulm ausgerechnet in einer Krisenregion in Dubai fest.
Ren Nikaido wollte nach ein paar Erholungstagen in Japan zum Skiflug-Weltcup nach Bad Mitterndorf reisen. Doch schon am Flughafen Narita in Tokio nahm das Chaos seinen Lauf: Sein Flug wurde wegen technischer Probleme annulliert. Ein Nachtflugverbot verhinderte eine rasche Weiterreise – die Abreise verzögerte sich erneut. Der 24-Jährige verpasste sowohl die Qualifikation am Kulm als auch das erste Weltcup-Skifliegen.
Zwischenstopp im Krisengebiet
Als Alternativroute wählte Nikaido den Weg über Dubai, doch auch dort rissen die Probleme nicht ab. Zunächst kam sein Gepäck nicht an. Dann spitzte sich die Lage weiter zu: Wegen der aktuellen Kriegshandlungen in der Golfregion wurde der Luftraum gesperrt. Der dreifache Olympiamedaillengewinner – einmal Silber, zweimal Bronze in Mailand und Cortina d’Ampezzo – saß plötzlich in einer unsicheren Region fest.
„Endlich habe ich ein Zimmer“
Immerhin gab es am Samstagabend ein kleines Aufatmen. „Endlich habe ich ein Zimmer“, schrieb Nikaido auf Instagram, nachdem er den riesigen Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten verlassen konnte.
Wann der Luftraum wieder freigegeben wird und der Japaner seine Reise nach Österreich fortsetzen kann, ist derzeit offen. Aus einem Routine-Trip wurde für Nikaido damit ein nervenaufreibendes Abenteuer ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.