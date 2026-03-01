Krieg statt Kulm: Skispringer sitzt in Dubai fest

Zwischenstopp im Krisengebiet

Als Alternativroute wählte Nikaido den Weg über Dubai, doch auch dort rissen die Probleme nicht ab. Zunächst kam sein Gepäck nicht an. Dann spitzte sich die Lage weiter zu: Wegen der aktuellen Kriegshandlungen in der Golfregion wurde der Luftraum gesperrt. Der dreifache Olympiamedaillengewinner – einmal Silber, zweimal Bronze in Mailand und Cortina d’Ampezzo – saß plötzlich in einer unsicheren Region fest.