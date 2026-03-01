Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausreise unklar

Krieg statt Kulm: Skispringer sitzt in Dubai fest

Ski Nordisch
01.03.2026 12:44
Ren Nikaido hat „endlich ein Hotelzimmer“. Der Skispringer sitzt in Dubai fest.
Ren Nikaido hat „endlich ein Hotelzimmer“. Der Skispringer sitzt in Dubai fest.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/ren._.nikaido/)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was als Anreise zum Weltcup gedacht war, wurde für Ren Nikaido zur echten Odyssee. Der japanische Skispringer sitzt auf dem Weg nach Österreich zum Skifliegen am Kulm ausgerechnet in einer Krisenregion in Dubai fest.

0 Kommentare

Ren Nikaido wollte nach ein paar Erholungstagen in Japan zum Skiflug-Weltcup nach Bad Mitterndorf reisen. Doch schon am Flughafen Narita in Tokio nahm das Chaos seinen Lauf: Sein Flug wurde wegen technischer Probleme annulliert. Ein Nachtflugverbot verhinderte eine rasche Weiterreise – die Abreise verzögerte sich erneut. Der 24-Jährige verpasste sowohl die Qualifikation am Kulm als auch das erste Weltcup-Skifliegen.

Zwischenstopp im Krisengebiet
Als Alternativroute wählte Nikaido den Weg über Dubai, doch auch dort rissen die Probleme nicht ab. Zunächst kam sein Gepäck nicht an. Dann spitzte sich die Lage weiter zu: Wegen der aktuellen Kriegshandlungen in der Golfregion wurde der Luftraum gesperrt. Der dreifache Olympiamedaillengewinner – einmal Silber, zweimal Bronze in Mailand und Cortina d’Ampezzo – saß plötzlich in einer unsicheren Region fest.

Ren Nikaido‘s Instagram-Stories: Erst am Flughafen gestrandet, dann „endlich“ im Hotelzimmer
Ren Nikaido‘s Instagram-Stories: Erst am Flughafen gestrandet, dann „endlich“ im Hotelzimmer(Bild: instagram.com/ren._.nikaido/)

„Endlich habe ich ein Zimmer“
Immerhin gab es am Samstagabend ein kleines Aufatmen. „Endlich habe ich ein Zimmer“, schrieb Nikaido auf Instagram, nachdem er den riesigen Flughafen in den Vereinigten Arabischen Emiraten verlassen konnte.

Wann der Luftraum wieder freigegeben wird und der Japaner seine Reise nach Österreich fortsetzen kann, ist derzeit offen. Aus einem Routine-Trip wurde für Nikaido damit ein nervenaufreibendes Abenteuer ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Nordisch
01.03.2026 12:44
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
412.280 mal gelesen
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
140.665 mal gelesen
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Stars & Society
Wiener Luxus-Influencer Mike Maschina (34) ist tot
97.730 mal gelesen
Party, Luxus, Insolvenz – und plötzlich tot: Mike Maschina ist überraschend verstorben.
Außenpolitik
Exil-Iraner jubeln nach Bericht über Tod Khameneis
5257 mal kommentiert
Außenpolitik
Massiver Angriff auf „Hauptsitz des Terrorregimes”
2002 mal kommentiert
Im Bild: Anschlag auf das „Hauptquartier des iranischen Regimes in Teheran“
Innenpolitik
Koalition verspielt Mehrheit, FPÖ im Höhenflug
1583 mal kommentiert
Andreas Babler, Christian Stocker und Beate Meinl-Reisinger
Mehr Ski Nordisch
Hier im Ticker
LIVE: Stefan Kraft kommt nicht an Bestweite heran
Skilanglauf
Vermeulen bei Comeback im Falun-Skiathlon Elfter
Ausreise unklar
Krieg statt Kulm: Skispringer sitzt in Dubai fest
„Zwei brave Sprünge“
Nur Prevc in Hinzenbach noch besser als Eder
Kläbo unantastbar
Benjamin Moser überraschte in Falun als Dritter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf