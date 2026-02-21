Alaba in starting lineup
Last-minute embarrassment for Real at Osasuna!
David Alaba's comeback in the starting lineup for Real Madrid ended in a last-minute defeat!
Spain's league leaders lost 2-1 (0-1) to mid-table Osasuna thanks to a counterattack goal in the 90th minute. Alaba, whose contract in Madrid expires at the end of the season, started for the first time since October 19.
Raul Garcia (90th minute) and Ante Budimir (38th minute/penalty) scored the goals for the hosts. Vinicius Junior scored the equalizer at 1-1 after an assist from Federico Valverde (73rd minute).
Barcelona two points behind Real
Real (60 points) now faces the threat of losing its lead in the table on Sunday, with archrival FC Barcelona lurking two points behind ahead of its home game against Levante.
The "Royals" had recently celebrated four competitive wins in a row under Alonso's successor Alvaro Arbeloa. In addition to Alaba, Dani Carvajal, a second defensive veteran, returned to the starting lineup after a long absence.
