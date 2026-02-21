Hillebrand verwertet und vergibt Elfer bei HSV-1:1

Weiterer wichtiger Zähler im Kampf um den Klassenerhalt

Der HSV überraschte somit nach dem 4:0 gegen Hoffenheim neuerlich und holte als Zwölfter der 14er-Liga einen weiteren wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Für die sechstplatzierten Bremerinnen, bei denen auch Chiara D‘Angelo in der Startelf stand, war es ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Startplätze. Bereits am Freitag hatte Eileen Campbell mit dem Treffer zum 2:1 – ihrem fünften Saisontor – für Union Berlin den Sieg gegen den 1. FC Köln fixiert.