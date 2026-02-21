Hillebrand verwertet und vergibt Elfer bei HSV-1:1

Sophie Hillebrand hat im Dress des Hamburger SV wieder für Schlagzeilen gesorgt!
Die ÖFB-Teamspielerin brachte ihr Team am Samstag beim 1:1 in der 19. Runde der deutschen Frauen-Bundesliga gegen Werder Bremen mit einem von Melanie Brunnthaler herausgeholten Elfmeter in Führung (18.) und scheiterte mit einem weiteren an ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif (43.). Mit sieben Saisontoren kletterte sie in der Schützenliste auf Platz elf, drei Tore gelangen ihr via Strafstoß.
Weiterer wichtiger Zähler im Kampf um den Klassenerhalt
Der HSV überraschte somit nach dem 4:0 gegen Hoffenheim neuerlich und holte als Zwölfter der 14er-Liga einen weiteren wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Für die sechstplatzierten Bremerinnen, bei denen auch Chiara D‘Angelo in der Startelf stand, war es ein Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Startplätze. Bereits am Freitag hatte Eileen Campbell mit dem Treffer zum 2:1 – ihrem fünften Saisontor – für Union Berlin den Sieg gegen den 1. FC Köln fixiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.