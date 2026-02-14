Left behind on the mountain
Drama on the Glockner: How Kerstin G. lost her life
Kerstin G. (33) wanted to fulfill her dream of conquering Austria's highest mountain with her partner Thomas P. But in her hour of greatest need, he left her alone – only he returned home. Next week, the 37-year-old will stand trial for "gross negligent homicide" – Kerstin's family stands by him.
Frozen to death on the Großglockner, Austria's landmark and highest mountain. 50 meters from the summit. Left alone between rugged rocks and eternal ice in stormy winds and arctic temperatures. This is how Kerstin G., a young, athletic woman from Salzburg, lost her life. Her partner Thomas P. left her behind at 2 a.m. on the Stüdlgrat to – as he says – get help. Help never came.
Yet rescue had been there hours earlier, when the young woman from Salzburg was still breathing. But at that point, the couple had simply continued on – until they could go no further.
