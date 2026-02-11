Seit der Eröffnung über eine Million Klicks

Neben dem Extra gibt es auf KroneTV Liveeinstiege, auf sportkrone.at ein umfangreiches Programm, auf den Social-Media-Kanälen unzählige Highlights. „Seit der Eröffnung wurden unsere Storys und Reels weit über eine Million Mal geklickt“, so „Krone“-Sportchef Peter Moizi, „wenn Sie zudem die sportkrone-App downloaden, versäumen Sie nichts!“