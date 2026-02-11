"They knew what they were doing"
How they tick: the psychological profile of the torturing parents
In the murder trial of little Elias (3) from Tyrol, court psychiatrist Adelheid Kastner drew up a psychogram that conclusively and comprehensibly explains what one would actually consider impossible. And: The long duration of the proceedings is not only due to the comprehensive evidence, but also to the waiting time for Kastner's expert opinion.
Silence reigns in the courtroom as Adelheid Kastner takes the floor. The well-known court psychiatrist speaks calmly, almost soberly – and yet with every sentence, a picture unfolds that is difficult to bear. It is the story of a child who is abused for months and ultimately starves and dies of thirst in a drawer. And it is the story of two parents who know what they are doing every hour of every day.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.