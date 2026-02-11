Vorteilswelt
"They knew what they were doing"

How they tick: the psychological profile of the torturing parents

11.02.2026 05:00
The defendants in the most gruesome trial that those present could remember.
The defendants in the most gruesome trial that those present could remember.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Porträt von Jasmin Steiner
Von Andreas Moser und Jasmin Steiner

In the murder trial of little Elias (3) from Tyrol, court psychiatrist Adelheid Kastner drew up a psychogram that conclusively and comprehensibly explains what one would actually consider impossible. And: The long duration of the proceedings is not only due to the comprehensive evidence, but also to the waiting time for Kastner's expert opinion.

Silence reigns in the courtroom as Adelheid Kastner takes the floor. The well-known court psychiatrist speaks calmly, almost soberly – and yet with every sentence, a picture unfolds that is difficult to bear. It is the story of a child who is abused for months and ultimately starves and dies of thirst in a drawer. And it is the story of two parents who know what they are doing every hour of every day.

