Ski-Star vom Semmering feiert am Samstag 100er

Am Samstag feiert Klecker ihren 100. Geburtstag

Am Semmering erinnert man sich gerne an Klecker — für den Wintersportverein Semmering (WSV) ist ihr Geburtstag ein zusätzlicher Grund zum Jubeln. Denn auch er feiert heuer sein 80-jähriges Bestehen. „Klecker ist nicht nur eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen ihrer Generation, sondern auch eine Botschafterin des Sports weit über Österreich hinaus“, freuen sich der Verein und Bürgermeister Hermann Doppelreiter besonders darüber, dass Klecker heute noch in einer Seniorenresidenz am Semmering lebt, wo sie am Samstag ihren 100. Geburtstag feiert.