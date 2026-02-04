Ski-Star vom Semmering feiert am Samstag 100er

Gertrude di Giovanni-Klecker wurde in den 1950er-Jahren zur Wintersport-Legende. Am Samstag wird sie 100 Jahre alt. Ihr Heimatort Semmering ehrt sie demnächst mit einer Ausstellung.
Geboren 1926 am Semmering lernte sie bereits mit fünf Jahren Skifahren am Hirschenkogel. Aufgenommen ins Nationalteam des Österreichischen Skiverbandes wurde sie, da sie nebenbei auch studierte, erst im Alter von 24 Jahren. Doch die Erfolge sollten sich bald einstellen: Olympiateilnehmerin 1952 und 1956, 1953 Sportlerin des Jahres, 1954 Slalom-Weltmeisterin in Åre (Schweden) – das sind nur ein paar Stationen Kleckers, einer der prägendsten Personen des alpinen Skisports der Nachkriegszeit.
Nach ihrem Karriere schloss sie ihr Studium in Wien ab und arbeitete 20 Jahre lang als Deutschlehrerin in Italien, wo sie auch ihren Ehemann kennenlernte.
Am Samstag feiert Klecker ihren 100. Geburtstag
Am Semmering erinnert man sich gerne an Klecker — für den Wintersportverein Semmering (WSV) ist ihr Geburtstag ein zusätzlicher Grund zum Jubeln. Denn auch er feiert heuer sein 80-jähriges Bestehen. „Klecker ist nicht nur eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen ihrer Generation, sondern auch eine Botschafterin des Sports weit über Österreich hinaus“, freuen sich der Verein und Bürgermeister Hermann Doppelreiter besonders darüber, dass Klecker heute noch in einer Seniorenresidenz am Semmering lebt, wo sie am Samstag ihren 100. Geburtstag feiert.
Mit einer Ausstellung, die im Frühjahr startet, will man jene Persönlichkeiten in den Mittelpunkt rücken, die den Semmering auf internationaler Ebene vertreten haben.
