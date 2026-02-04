Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltmeisterin aus NÖ

Ski-Star vom Semmering feiert am Samstag 100er

Niederösterreich
04.02.2026 12:00
Triumphaler Empfang Kleckers am Semmering, wo sie geboren ist und auch heute noch lebt.
Triumphaler Empfang Kleckers am Semmering, wo sie geboren ist und auch heute noch lebt.(Bild: Gemeindearchiv Semmering)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Gertrude di Giovanni-Klecker wurde in den 1950er-Jahren zur Wintersport-Legende. Am Samstag wird sie 100 Jahre alt. Ihr Heimatort Semmering ehrt sie demnächst mit einer Ausstellung.

0 Kommentare

Geboren 1926 am Semmering lernte sie bereits mit fünf Jahren Skifahren am Hirschenkogel. Aufgenommen ins Nationalteam des Österreichischen Skiverbandes wurde sie, da sie nebenbei auch studierte, erst im Alter von 24 Jahren. Doch die Erfolge sollten sich bald einstellen: Olympiateilnehmerin 1952 und 1956, 1953 Sportlerin des Jahres, 1954 Slalom-Weltmeisterin in Åre (Schweden) – das sind nur ein paar Stationen Kleckers, einer der prägendsten Personen des alpinen Skisports der Nachkriegszeit.

 Nach ihrem Karriere schloss sie ihr Studium in Wien ab und arbeitete 20 Jahre lang als Deutschlehrerin in Italien, wo sie auch ihren Ehemann kennenlernte.

Ski-Legende Michaela Dorfmeister und der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll verliehen Klecker ...
Ski-Legende Michaela Dorfmeister und der damalige Landeshauptmann Erwin Pröll verliehen Klecker im Jahr 2001 das Ehrenabzeichen des Landes NÖ.(Bild: NLK Boltz)

Am Samstag feiert Klecker ihren 100. Geburtstag
Am Semmering erinnert man sich gerne an Klecker — für den Wintersportverein Semmering (WSV) ist ihr Geburtstag ein zusätzlicher Grund zum Jubeln. Denn auch er feiert heuer sein 80-jähriges Bestehen. „Klecker ist nicht nur eine der erfolgreichsten Skirennläuferinnen ihrer Generation, sondern auch eine Botschafterin des Sports weit über Österreich hinaus“, freuen sich der Verein und Bürgermeister Hermann Doppelreiter besonders darüber, dass Klecker heute noch in einer Seniorenresidenz am Semmering lebt, wo sie am Samstag ihren 100. Geburtstag feiert.

Mit einer Ausstellung, die im Frühjahr startet, will man jene Persönlichkeiten in den Mittelpunkt rücken, die den Semmering auf internationaler Ebene vertreten haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Zuletzt waren die Preise für Gold und Silber kurzzeitig eingebrochen, nun sind die Edelmetalle ...
Nach Turbulenzen
Gold und Silber setzen erneut zum Höhenflug an
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
182.456 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
167.601 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wirtschaft
Benko: Araber erhalten 700 Millionen zugesprochen
128.217 mal gelesen
René Benko war 2018 Teil einer Delegation, die in Abu Dhabi um Investoren buhlte.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf