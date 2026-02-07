Debatte um Feuerwehr als Rettung für die Rettung

Weil die Rettungsdienste permanent ihre Leistungen am Land verringern, werden jetzt immer Ideen für einen Ersatz laut. Wie eine aus Ärztekreisen, dass Feuerwehren künftig auch bei der Gesundheitsversorgung mitmachen sollen. Dazu gibt es ein ganz klares Nein der Florianis. Was die Ärztekammer dazu sagt ...