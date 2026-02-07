Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gedankenspiele“ in NÖ

Debatte um Feuerwehr als Rettung für die Rettung

Niederösterreich
07.02.2026 05:00
Sollen Florianis künftig medizinische Agenden in NÖ übernehmen? Das ist kein Thema für ...
Sollen Florianis künftig medizinische Agenden in NÖ übernehmen? Das ist kein Thema für Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Weil die Rettungsdienste permanent ihre Leistungen am Land verringern, werden jetzt immer Ideen für einen Ersatz laut. Wie eine aus Ärztekreisen, dass Feuerwehren künftig auch bei der Gesundheitsversorgung mitmachen sollen. Dazu gibt es ein ganz klares Nein der Florianis. Was die Ärztekammer dazu sagt ...

0 Kommentare

Eine heiße Debatte im NÖ Gesundheitswesen, weniger hitzig hingegen für die Feuerwehr: Nachdem ein Landarzt mit Funktion in der Ärztekammer bei Landesfeuerwehrchef Dietmar Fahrafellner anregte, dass die Feuerwehr Teile der medizinischen Versorgung übernehmen könnte, machte das Fahrafellner kurz auch intern zum Thema.

Grund für die Idee des Mediziners: Die Rettungsdienste würden permanent ihre Leistungen speziell im ländlichen Raum verringern und die Feuerwehr könnte sich mit ihren 105.000 Mitgliedern in NÖ beim Gesundheitswesen einbringen – zum Beispiel auch als First-Responder.

Zitat Icon

Wir garantieren Einsatzbereitschaft rund um die Uhr und stemmen viele Aufgaben. Wir können nicht noch weitere übernehmen.

NÖ Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Nicht Mankos anderer kompensieren
„Wir wollen sicher nicht auch noch Rettung spielen, das könnten wir auch nicht“, erteilt Fahrafellner auf „Krone“-Anfrage der Idee eine klare Absage. Die Feuerwehr habe gesetzlich geregelte Einsatzgebiete und man sei nicht dazu bereit, Mankos aus anderen Bereichen zu kompensieren.

Ärztekammer: Berechtigte Sorgen über Ausdünnung
First-Responder-Dienste seien nicht Teil eines Rettungsregeldienstes, hält die niederösterreichische Ärztekammer fest. „Unbestritten ist, dass die Ausdünnung des Rettungsdienstes und insbesondere des Notarztwesens – vor allem im ländlichen Raum – zu berechtigter Sorge führt und neue Überlegungen notwendig macht“, sagt Dr. Florian Hoffer, Notfallreferent der Kammer.

Internationale Beispiele, wie etwa „Helfer vor Ort“-Systeme in Deutschland, würden zeigen, dass auch Feuerwehren im Einzelfall in solche Konzepte eingebunden sein können. „Diese Modelle müssen aber sorgfältig geprüft und an die regionalen Gegebenheiten angepasst werden“, so Hoffer.

Zitat Icon

First-Responder-Systeme können unterstützen, sind aber kein Ersatz für einen flächendeckenden Rettungs- und Notarztdienst.

NÖ Ärztekammerpräsident Harald Schlögel

Bild: Phillip Monihart

Starkes Rettungs- und Notarztwesen benötigt
Das findet auch Ärztekammerpräsident Harald Schlögel, der vor vorschnellen Lösungen warnt: „Gedankenspiele sind legitim, Schnellschüsse jedoch nicht!“ Freiwillige First-Responder-Systeme dürften nicht als Ersatz für den flächendeckenden, qualitätsgesicherten und ausreichend finanzierten Rettungs- und Notarztdienst missverstanden werden. „Aus ärztlicher Sicht benötigt Niederösterreich – sowohl in der Stadt als auch am Land – einen starken Regelrettungsdienst, ein nachhaltig abgesichertes Notarztwesen und ergänzende freiwillige Systeme, die sinnvoll ineinandergreifen“, erläutert Schlögel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Maja T. ist wegen lebensbedrohlicher Körperverletzung und der Mitgliedschaft in einer ...
Hammerbande-Mitglied
Deutsche Maja T. zu acht Jahren Haft verurteilt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
121.544 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Royals
„War einfach nicht fertig, als sie geschlafen hat“
95.835 mal gelesen
Marius Borg Høiby, der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, hat wohl die eine oder den ...
Oberösterreich
Zweifacher Vater brach plötzlich tot zusammen
90.440 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen, gemeinsamen Zeiten von Nadeem und Nikola
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf