Unexpected billions
How the government is manipulating inflation and the budget
The government is delighted with a smaller budget deficit of €3.7 billion. Although the budget deficit is still very high, the ÖVP, SPÖ, and NEOS parties are celebrating. A similar pattern can be seen with inflation, which has fallen by 1.8 points. However, a closer look reveals that this "surprising" success is less due to the efforts of the coalition...
According to a flash estimate by Statistics Austria, inflation in Austria fell significantly at the beginning of the year. It is 1.8 percentage points lower than in December 2025. The government responded by talking about a "trend reversal" and seemed to want to give the impression that it had contributed significantly to the mere two percent inflation in January. But experts see things very differently.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.