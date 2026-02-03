Olympia stellt sogar die Matura in den Schatten

Die Familie ist nämlich der Auslöser für ihre Skisprung-Begeisterung: „Ich war immer mit an den Schanzen dabei, seit ich denken kann. Mein Papa und mein Onkel sind gesprungen – und meine drei älteren Brüder.“ Und genau denen wollte sie anfangs auch nacheifern. Bis sie sie schließlich alle überflügelte.