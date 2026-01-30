Law prevents
Woman not allowed to visit her dog with cancer
A woman from Linz is extremely distraught because she is no longer allowed to see her dog "Nala." The animal has lived with her since she was ten weeks old—now she has cancer. Nevertheless, the law is unyielding in this case.
"I just want to see my dog one more time. She has been with me since she was ten weeks old, we have always been together," the 30-year-old woman from Linz sobs on the phone during an interview with the "Krone" newspaper. However, for almost a year now, the eight-year-old American Staffordshire Terrier "Nala" has been housed in an animal shelter in Lower Austria. This is because on February 17 a year ago, the dog was officially taken away from the city of Linz.
