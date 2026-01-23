Dauerfrost vorüber: Jetzt kommen Schnee und Regen

Niederschlag führt zu Glatteisgefahr

Bis zu drei Grad plus ist in den Tälern zu erwarten. Die Zeiten, in denen die Temperaturen nachts in den zweistelligen Minusbereich gefallen sind, sind damit fürs Erste vorbei. Aber die Front bringt auch Niederschlag mit sich – und damit eine neue Gefahr: „Die Böden sind in vielen Tälern sehr ausgefroren, wenn es da draufregnet gibt es sehr hohe Glatteisgefahr“, mahnt Pehsl zu Vorsicht. Vor allem im Südosten sieht der Meteorologe die Gefahr am größten – sowohl am Samstag als auch am Sonntag.