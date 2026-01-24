„Unglaubliche Ehre, auf der Streif zu performen“

„Es ist schon eine unglaubliche Ehre, auf der Streif performen zu dürfen“, sagte Jason Paul bei seinem Besuch im „Krone“-Weltcup-Haus in Kitzbühel. Der Freerunner sorgte mit seinem mega-spektakulären Video von seinem Parcours über die Streif für Aufsehen. Im „Krone“-Haus stand er Rede und Antwort (siehe Video oben).