New court ruling
Unfit for military service because mom needs help?
One in five young men is classified as unfit for basic military service. And even those who are medically and psychologically fit may still not want to enlist or do civilian service. A man from Carinthia fought his way through to the Federal Administrative Court because he considered conscription to be "life-threatening."
This ruling fits in with the current debate on extending compulsory military service, as the Federal Administrative Court had to deal with various reasons for unfitness.
