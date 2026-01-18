Wimmer: „Er war der beste Verteidiger der Liga!“

WAC schwitzt derzeit in Spanien bei 15 Grad. Mit der Schleife am Arm hat derzeit Verteidiger-Ass Nico Wimmer das Sagen. Er spricht über das Camp, das neue System von Neo-Coach Atalan, den schmerzhaften Abgang von Nwaiwu – und was auch im zweiten Trainingslager-Testspiel besser klappen muss. Zudem: Da soll der Nwaiwu-Ersatz herkommen! Die besten Schnappschüsse aus Jerez de la Frontera gibt‘s auch.