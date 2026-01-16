Vorteilswelt
The big paycheck

Will you earn more than the average in 2026?

Nachrichten
16.01.2026 22:00
A new salary check shows how high incomes are in Austria this year depending on gender, ...
A new salary check shows how high incomes are in Austria this year depending on gender, professional experience, management responsibility, and region.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Everyone asks themselves: Am I underpaid? Am I above average? A new data analysis of almost 92,000 salaries now provides the answers—and reveals the differences! We show you which state pays the most and which career move will trigger your salary jump! And: The gap between men and women remains wide!

How much does Austria earn? The "Krone" brings you the big salary check for 2026: What are the average incomes for men and women? How much do wages and salaries increase with professional experience? How much do employees with and without personnel responsibility earn? And in which federal states do companies pay their employees the best?

Mehr Krone+ Artikel

Folgen Sie uns auf