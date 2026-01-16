War das der Sprung auf den Olympia-Zug?

2023 Sturz, 2026 Sieg

Bereits an den Trainingstagen hatte Babinsky durchklingen lassen, dass es für das Podest reichen könnte. „Meine Leistungen waren in den letzten Wochen konstant gut, kleine Fehler haben aber jedes Mal Topresultate verhindert. Daran hab ich gearbeitet.“ Damit hat sich „Baba“ natürlich auch nachdrücklich für einen Startplatz im Olympia-Super-G empfohlen. Abgerechnet punkto Aufstellung wird aber erst nach dem Super-G am kommenden Freitag in Kitzbühel.