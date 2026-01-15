So wild werden die Matches in „Mario Tennis Fever“

Nintendo veröffentlicht am 12. Februar den neuesten Ableger seiner beliebten Multiplayer-Gaudi „Mario Tennis“ für die Switch 2. Im großen Gameplay-Trailer zeigen die Japaner, auf welch rasante Matches sich die Spieler in „Mario Tennis Fever“ freuen dürfen.
Im Übersichtstrailer zeigt Nintendo, was in „Mario Tennis Fever“ alles geboten wird – von den insgesamt 38 spielbaren Charakteren, die allein oder im Doppel oder im neuen Abenteuermodus antreten, bis hin zu den neuen namensgebenden „Fever“-Schlägen, die mächtige Spezialeffekte entfesseln.
Die Story des Abenteuermodus wird durchaus kurios: Super Mario und seine Freunde wurden in Babys verwandelt und müssen sich auf einer epischen Tennis-Reise bewähren, um ihre eigentliche Gestalt zurückzuerhalten.
„Mario Tennis Fever“ erscheint am 12. Februar für die Nintendo Switch 2. Der potenzielle neue Multiplayer-Hit kostet 70 Euro.
