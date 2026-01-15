Ab auf die Piste!

Die Semesterferien stehen vor der Tür und somit für viele der heiß ersehnte Skiurlaub! Es fühlt sich wie Luxus an, wenn das Hotel direkt an der Piste liegt, man nur die Ski anschnallen muss und los geht’s! Die „Krone“-Reiseredaktion präsentiert hier eine kleine Auswahl an wunderbaren Hotels in Österreich, die Ski-in Ski-out bieten können.
Rudolfshütte, Weisssee Gletscherwelt
Auf 2315 m liegt die Rudolfshütte, umgeben von der traumhaften Berglandschaft des Nationalparks Hohe Tauern. Erreichbar ist sie ausschließlich mit der Seilbahn der Weißsee Gletscherwelt. Bei Familien mit einem oder zwei Kindern unter 12 Jahren wohnen beide Kinder kostenlos!
Wiesergut, Hinterglemm
Ein Hideaway, das diesem Namen auch gerecht wird! Das Hotel verfügt über wenige Design-Zimmer und über eine einzigartige Lage mit Blick auf den Zielhang der letzten Ski-WM. Der Gastgeber, Sepp Kröll, ist nicht nur ein leidenschaftlicher Hotelier, sondern auch Bauer mit Leib und Seele, deswegen gibt es eine erstklassige Kulinarik mit vielen Produkten aus der eigenen Landwirtschaft.
Infos: www.wiesergut.com
Nesslerhof, Grossarl
Direkt vis-à-vis der hochmodernen 10er-Kabinenbahn auf das Gipfelplateau des Kieserls (1954 m) steht der Nesslerhof, ein Platz zum Wohlfühlen, wo großer Wert auf regionale Kulinarik und Wellness gelegt wird. Ein Hotel für alle, die gerne Wellness- und Ski-Urlaub verbinden.
Infos: www.nesslerhof.at
Alpenstern, Damüls
Eine privilegierte Lage direkt an einem Sonnenhang im Skigebiet bietet das Hotel Alpenstern in Damüls (Bregenzerwald). Im Gourmetrestaurant finden Feinschmecker eine alpine Küche mit kreativen Einflüssen, die Gault & Millau mit drei Hauben bewertet hat.
Infos: www.hotel-alpenstern.at
Gradonna, Kals
Die Talabfahrt nach Kals am Großglockner führt direkt durch das Gradonna Mountain Resort, wo es neben dem Hotelturm auch Chalets gibt. Alles ist hochwertig und aus einheimischen Materialien, aber modern gebaut. Direkt im Hotel gibt es ein Sportgeschäft mit Skiverleih. Die Sonnenterrasse und das Panoramarestaurant bieten neben einer exquisiten Küche auch den faszinierenden Ausblick auf Dreitausender und den Nationalpark Hohe Tauern.
Infos: www.gradonna.at
Triforêt, Hinterstoder
Direkt rein ins Skivergnügen geht’s im luxuriösen Triforêt alpin.resort in der Region Pyhrn-Priel in OÖ, das an der Höss-Mittelstation auf 1400 m liegt. Genächtigt wird im Apartment oder Chalet. Ski-Hungrige können sich auf 40 km Pisten freuen. Auch Schneeschuhwandern, Langlaufen und Paragleiten sind möglich. Erholung wartet u. a. im Infinity-Pool des Spa mit Blick auf die Spitzmauer im Toten Gebirge.
Infos: www.triforet.at
Schwaigerhof, Schladming
Fußmarsch, Auto oder Skibus zur Piste? Nicht nötig! Wer im Schwaigerhof in Rohrmoos urlaubt, steigt quasi vom Zimmer in die Pisten der 4-Berge-Skischaukel ein. Attraktiv ist das Hotel auch für Familien. Denn Skischule, Kinderland und Hopsi-Lift liegen gleich nebenan.
Infos: www.schwaigerhof.at
Top Hotel Hochgurgl, Ötztal
Skifahren im Hochgebirge mit besten Schneebedingungen, Ski-in Ski-out und besonders langer Saison von November bis April. Das Top Hotel Hochgurgl auf 2150 m ist etwas für Winter-Liebhaber, Feinschmecker und Wellness-Fans.
Infos: www.tophotelhochgurgl.com
Forsthofalm, Leogang
Der Einstieg in den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn erfolgt direkt vor dem Holzhotel Forsthofalm, das in einer Alleinlage oberhalb von Leogang auf 1050 m zu finden ist. Ein guter Tipp ist das „Ice & Sun“-Angebot für den Sonnenskilauf im März, wo man den Skitag ab 8 Uhr früh beginnen kann, später frühstückt und am Nachmittag in den Genuss-Modus auf der Terrasse mit Sonnenliegen übergeht.
Infos: www.forsthofalm.com
