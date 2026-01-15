Ab auf die Piste!

Gradonna, Kals

Die Talabfahrt nach Kals am Großglockner führt direkt durch das Gradonna Mountain Resort, wo es neben dem Hotelturm auch Chalets gibt. Alles ist hochwertig und aus einheimischen Materialien, aber modern gebaut. Direkt im Hotel gibt es ein Sportgeschäft mit Skiverleih. Die Sonnenterrasse und das Panoramarestaurant bieten neben einer exquisiten Küche auch den faszinierenden Ausblick auf Dreitausender und den Nationalpark Hohe Tauern.