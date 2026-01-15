Barfuß im Paradies

Sind Sie schon einmal mit Haien geschwommen? Ist das gefährlich? Nun gut, da es als Aktivität im Six Senses Kanuhura angeboten wird, habe ich es für mich als harmlos eingestuft. Nach einer kurzen Bootsfahrt konnten wir – ausgerüstet mit Schnorchel, Maske und Flossen – ins Meer. Und da waren sie: Ammenhaie! Viele! Vielleicht fünfzehn? Schwer zu zählen. Leichter ist es bei den Stachelrochen, die sie begleiteten, da konnte ich zwei beobachten. Gemeinsam schwammen wir im türkisblauen, warmen Meer hinter dem Ausflugsboot nach, genossen das Gefühl, etwas Einzigartiges zu erleben. Keine Sekunde fühlte ich mich unsicher.