Angriff auf Adobe: Apple mit Abo für Kreativ-Apps

14.01.2026 07:22
Apple Creator Studio ist ab 28. Jänner für 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr mit einem einmonatigen kostenlosen Probeabo erhältlich.
Apple Creator Studio ist ab 28. Jänner für 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr mit einem einmonatigen kostenlosen Probeabo erhältlich.(Bild: Apple)

Apple greift den Platzhirsch Adobe sowie Entwickler von Musik-Anwendungen mit einem Bündel-Abo für seine Kreativ-Apps an. Das Angebot mit dem Namen Apple Creator Studio wird ab Ende Jänner unter anderem Zugang zum Videoschnitt-Programm Final Cut Pro, der Bildbearbeitungs-App Pixelmator Pro und der Musikaufnahme-Software Logic Pro bieten.

0 Kommentare

Den Preis für das Studio-Bündel setzte Apple auf 12,99 Euro im Monat bzw. 129 Euro im Jahr fest – und damit deutlich unter dem Niveau von Adobe. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Funktionen für Apples kostenlose Büroprogramme wie die Textverarbeitungssoftware Pages.

Mit dem Vorstoß macht Apple einen neuen Anlauf, von der breiten Nutzung der Geräte des Konzerns in der Kreativ-Industrie von iPhones über iPad-Tablets bis hin zu Mac-Computern mit einem größeren Software-Geschäft zu profitieren.

