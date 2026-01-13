Krimi! Tagger kommt Australian-Open-Traum näher

Tagger im Ranking auch besser als Pridankina

Dem Ranking nach war es ein Favoritinnensieg, Tagger setzte sich als 154. gegen die Nummer 208 durch. Die zweite Hürde bewegt sich in ähnlichen Sphären, die 20-jährige Pridankina ist auf Position 189 zu finden. „Meine Trainerin Francesca Schiavone hat nach meinem Juniorinnen-Sieg bei Roland Garros letztes Jahr gesagt, dass sie mich 2026 im Grand-Slam-Hauptfeld sieht. Ich habe das damals nicht geglaubt, aber nach dem Jahr 2025 ist das auch für mich ein Ziel, das wir verfolgen sollten“, hatte Tagger zuletzt gesagt. Drei Runden müssen bis zum Hauptbewerb überstanden werden.