In Gratkorn

Erster 24-Stunden-„Mäci“ eröffnet noch heuer

Steiermark
14.01.2026 10:00
Hier an der Auffahrt zur A9 soll der neue McDonald‘s noch in diesem Jahr eröffnen.
Hier an der Auffahrt zur A9 soll der neue McDonald‘s noch in diesem Jahr eröffnen.(Bild: Christian Jauschowetz)

Burger und Pommes rund um die Uhr: In Gratkorn bei Graz wird heuer das erste 24-Stunden-McDonald‘s-Restaurant der Steiermark eröffnen.

0 Kommentare

Die Gerüchteküche im Norden von Graz brodelte schon länger. Nach dem Abschied des Styria Printshops übernahm Tortenkünstler Erich Handl dessen Räumlichkeiten an der A-9-Auffahrt in Gratkorn. Mittlerweile verlegte aber auch er seine Crafties-Produktion in den Ortsteil Eggenfeld. Auf seine steirische Snack-Erfindung soll am Standort jetzt amerikanisches Fast Food folgen.

Eröffnung voraussichtlich im Herbst
„Wir können bestätigen, dass wir Interesse an einem neuen Restaurant in Gratkorn haben. Aktuell sind wir dazu im Austausch mit den regionalen Behörden“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus der Zentrale von McDonald’s Österreich in Brunn am Gebirge. Dem Vernehmen nach ist aber schon längst alles auf Schiene – das Grundstück hat sich der Fast-Food-Riese bereits gesichert. Bald sollen auch die Abbrucharbeiten der bestehenden Gebäude beginnen, im Herbst will man dann eröffnen.

50 bis 60 neue Arbeitsplätze
Aufgrund der verkehrsmäßig idealen Lage an der Autobahnauffahrt soll hier das erste 24-Stunden-Restaurant der US-Kette in der Steiermark entstehen. Zwischen 50 und 60 Mitarbeiter sollen dann Big Mac, Cheeseburger & Co. verkaufen. „Für uns als Gemeinde ist es natürlich immer positiv, wenn neue Arbeitsplätze entstehen“, hat auch Bürgermeister Michael Feldgrill (SPÖ) längst Appetit bekommen.

Porträt von Marcus Stoimaier
Marcus Stoimaier
Steiermark

