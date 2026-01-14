Erster 24-Stunden-„Mäci“ eröffnet noch heuer

Eröffnung voraussichtlich im Herbst

„Wir können bestätigen, dass wir Interesse an einem neuen Restaurant in Gratkorn haben. Aktuell sind wir dazu im Austausch mit den regionalen Behörden“, heißt es auf „Krone“-Anfrage aus der Zentrale von McDonald’s Österreich in Brunn am Gebirge. Dem Vernehmen nach ist aber schon längst alles auf Schiene – das Grundstück hat sich der Fast-Food-Riese bereits gesichert. Bald sollen auch die Abbrucharbeiten der bestehenden Gebäude beginnen, im Herbst will man dann eröffnen.