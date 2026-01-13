Zukünftige Fliesenleger beweisen ihr Können

Sie hat nach ihrem Maturaabschluss das Kolleg für Innenarchitektur- und Möbeldesign an der HTL Villach absolviert und danach die Doppellehre als Ofenbauerin und Verlegetechnikerin gemacht. Heute arbeitet sie im eigenen Familienbetrieb mit und schaut den Lehrlingen beim Wettbewerb über die Schulter. „Besonders gefällt mir die Praxis am Bau. Im Handwerk kann ich mich selbst verwirklichen“, zeigt sich der 17-jährige Jonas Erlacher engagiert. Gemeinsam mit seinen Kollegen bekommt er die Aufgabe, Kacheln in Trapezform zu verlegen.