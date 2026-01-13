Eintwicklungsleitbild: Von Kirch- zu Leuchttürmen

Wie Entwicklungsleitbilder helfen können, damit ganz Kärnten von der Koralmbahn profitiert? Die Regierung versucht sich in „ganzheitlicher Standortentwicklung“ – heuer folgt Teil zwei.
Die Koralmbahn fährt seit mehr als einem Monat von Kärnten in die Steiermark und zurück – ähnlich lange wie die Vorbereitung darauf wird darüber sinniert, wie unser Bundesland bestmöglich von dieser Annäherung profitieren kann.
Ein Punkt sind österreichweit einzigartige Entwicklungsleitbilder, die in Kärnten für vier Regionen – Klagenfurt Umland, Villach Umland, Völkermarkt und Wolfsberg – erarbeitet wurden. Sie definieren Schwerpunkte, Visionen, Ziele und Leuchttürme.
Ziele sind aus den Regionen heraus entstanden
„Wir haben uns gefragt: Was soll sich in den Regionen entwickeln und wo? Jede strategische Festlegung wurde räumlich verortet“, erläutert der zuständige VP-Landesrat LH-Stellvertreter Martin Gruber. Und er betont: „Wir sind nach dem Bottom-up-Prozess vorgegangen – das heißt, die Ziele sind aus den Regionen heraus entstanden. Die bestehenden Landesstrategien wurden dabei berücksichtigt.“
Soll heißen: Im Klagenfurter Umland ist das Projekt „20 Minuten Öffentlicher Verkehr“ ein Leuchtturm – mit dem Ziel, dass künftig jedes regionale Zentrum innerhalb von 20 Minuten mit den Öffis erreichbar sein soll. In Villach Umgebung beteiligen sich gleich neun Gemeinden an einem Projekt zur Gewerbe- und Industrieentwicklung.
Das gemeinsame Ziel sei eine „ganzheitliche Standortentwicklung“, so Gruber: „Das Kirchturmdenken ist gewichen, der Fokus liegt darauf, sich den Lebensraum und die Gesamtregion anzuschauen.“ Die Leitbilder werden in den nächsten Wochen der Öffentlichkeit präsentiert, heuer sollen welche für die Regionen Feldkirchen, Hermagor, St. Veit und Spittal folgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.