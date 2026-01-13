Eintwicklungsleitbild: Von Kirch- zu Leuchttürmen

Ziele sind aus den Regionen heraus entstanden

„Wir haben uns gefragt: Was soll sich in den Regionen entwickeln und wo? Jede strategische Festlegung wurde räumlich verortet“, erläutert der zuständige VP-Landesrat LH-Stellvertreter Martin Gruber. Und er betont: „Wir sind nach dem Bottom-up-Prozess vorgegangen – das heißt, die Ziele sind aus den Regionen heraus entstanden. Die bestehenden Landesstrategien wurden dabei berücksichtigt.“