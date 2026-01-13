Eine Woche dreht sich alles um die Landwirtschaft

Familienabend heuer am Buchhof & kein Bienentag

„Der beliebte Familienabend wird heuer am Mittwoch im Buchhof stattfinden“, ergänzt Brunner. Parallel dazu gibt es um 19 Uhr noch den Schweineabend im Gebäude der LFS St. Andrä, wo am Donnerstagabend Geflügel im Fokus steht. Freitagfrüh (9 Uhr) dreht sich dann alles um die Jagd. Am Abend geht es weiter mit den aktuellen Herausforderungen im Ackerbau. „Der Bienentag wird heuer als Schlusspunkt vom Obsttag abgelöst.“ Weitere Informationen zum vollen Programm finden Sie hier: www.lfs-st-andrae.ksn.at