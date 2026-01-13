Eine Woche dreht sich alles um die Landwirtschaft

Ende Jänner startet wieder die St. Andräer Agrarwoche. Dabei erwartet die Besucher heuer viel Neues – so werden aktuelle Herausforderungen, Bilanzen und vieles mehr thematisiert.
Höhere Kosten, Seuchen, Neuerungen bei der Futterkonservierung – viele Themen werden in der 59. St. Andräer Agrarwoche vom 26. bis 31. Jänner erläutert. Den krönenden Abschluss liefert der Lavanttaler Bauernball im KUSS Wolfsberg.
„Was die Landwirtschaft bewegt, interessiert nicht nur Hersteller und Produzenten, sondern auch Konsumenten. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte an unseren kostenlosen Vorträgen“, so Eduard Drescher, Verantwortlicher der Agrarwoche. Gemeinsam mit dem Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä organisiert er das Event.
„Dieses Jahr haben wir einige Änderungen vorgenommen“, kündigt Direktor Herbert Brunner an. „Viele Programmpunkte haben wir auf den Abend verschoben. Damit erhoffen wir uns eine höhere Besucheranzahl. So startet die Agrarwoche heuer am Montag, 26.1., um 19 Uhr – mit dem Thema Bodenschutz. Dienstag geht es mit dem Rinderabend weiter. Rinderfütterung und aktuelles zur Seuchenthematik werden beleuchtet.
Familienabend heuer am Buchhof & kein Bienentag
„Der beliebte Familienabend wird heuer am Mittwoch im Buchhof stattfinden“, ergänzt Brunner. Parallel dazu gibt es um 19 Uhr noch den Schweineabend im Gebäude der LFS St. Andrä, wo am Donnerstagabend Geflügel im Fokus steht. Freitagfrüh (9 Uhr) dreht sich dann alles um die Jagd. Am Abend geht es weiter mit den aktuellen Herausforderungen im Ackerbau. „Der Bienentag wird heuer als Schlusspunkt vom Obsttag abgelöst.“ Weitere Informationen zum vollen Programm finden Sie hier: www.lfs-st-andrae.ksn.at
