Im Lavanttal

Eine Woche dreht sich alles um die Landwirtschaft

Kärnten
13.01.2026 16:00
Seit 59 Jahren findet die St. Andräer Agrarwoche statt. Die Organisatoren bieten heuer ein ...
Seit 59 Jahren findet die St. Andräer Agrarwoche statt. Die Organisatoren bieten heuer ein buntes Programm.(Bild: Elena Überbacher)

Ende Jänner startet wieder die St. Andräer Agrarwoche. Dabei erwartet die Besucher heuer viel Neues – so werden aktuelle Herausforderungen, Bilanzen und vieles mehr thematisiert.

Höhere Kosten, Seuchen, Neuerungen bei der Futterkonservierung – viele Themen werden in der 59. St. Andräer Agrarwoche vom 26. bis 31. Jänner erläutert. Den krönenden Abschluss liefert der Lavanttaler Bauernball im KUSS Wolfsberg.

„Was die Landwirtschaft bewegt, interessiert nicht nur Hersteller und Produzenten, sondern auch Konsumenten. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte an unseren kostenlosen Vorträgen“, so Eduard Drescher, Verantwortlicher der Agrarwoche. Gemeinsam mit dem Absolventenverband der Landwirtschaftlichen Fachschule St. Andrä organisiert er das Event.

„Dieses Jahr haben wir einige Änderungen vorgenommen“, kündigt Direktor Herbert Brunner an. „Viele Programmpunkte haben wir auf den Abend verschoben. Damit erhoffen wir uns eine höhere Besucheranzahl. So startet die Agrarwoche heuer am Montag, 26.1., um 19 Uhr – mit dem Thema Bodenschutz. Dienstag geht es mit dem Rinderabend weiter. Rinderfütterung und aktuelles zur Seuchenthematik werden beleuchtet.

Über die St. Andräer Agrarwoche

  • findet vom 26. bis 31. Jänner 2026 statt
  • Wir von dem Absolventenverband der LFS St. Andrä und von Sponsoren finanziert
  • Beleuchtet verschiedenste, aktuelle Themen in Bezug auf die Landwirtschaft

Familienabend heuer am Buchhof & kein Bienentag
„Der beliebte Familienabend wird heuer am Mittwoch im Buchhof stattfinden“, ergänzt Brunner. Parallel dazu gibt es um 19 Uhr noch den Schweineabend im Gebäude der LFS St. Andrä, wo am Donnerstagabend Geflügel im Fokus steht. Freitagfrüh (9 Uhr) dreht sich dann alles um die Jagd. Am Abend geht es weiter mit den aktuellen Herausforderungen im Ackerbau. „Der Bienentag wird heuer als Schlusspunkt vom Obsttag abgelöst.“ Weitere Informationen zum vollen Programm finden Sie hier: www.lfs-st-andrae.ksn.at 

Elena Überbacher
Im Lavanttal
EINWÜRFE: FOLGE 81
Reifnitz souverän – Studiogast Kraiger analysiert
Standort wächst
Glutenfrei: Dr. Schär investiert in Kärnten
An der MotoGP-Strecke
Auf den WAC wartet in Spanien auch Bayern München!
Charity-Projekt
Kunst, Genuss und soziales Engagement vereint
