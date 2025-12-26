Location, costs
Ski jump in Hietzing? This is causing trouble
The city of Vienna is not necessarily the showcase state for winter sports in Austria. That is set to change. Hietzing wants to build a ski jump for young ski jumpers. However, there is opposition to the planned location. The costs are also controversial.
The Viennese city eagles celebrate a number of successes. But training young talent is difficult. Talented youngsters have to travel to Mürzzuschlag (Styria) for optimal training sessions. "With a suitable year-round ski jump, we could look after hundreds of children instead of 30. We have enough requests," explains Roland König from the Vienna Ski Association. Hietzing has now decided on a location for the ski jump.
