Trump factor on the market: what investors should do

Trump's policies often seem arbitrary, but his statements still have consequences. This can be seen impressively in share prices, which plummet or rise depending on what Trump has just said. For investors, this means that every time they look at the prices of their investments, they may see a completely different figure.

Nevertheless, investors should not throw their investment strategy overboard under any circumstances, says Thomas Teifer, financial and investment consultant. He illustrates this with the example of the Coca-Cola share. "Coca-Cola doesn't really care what Trump says." As long as people drink the drink and the company makes a profit, it doesn't matter what the US president comes up with again, explains Teifer - which is why investors should not be tempted to jump the gun by Trump's statements.